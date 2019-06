O nouă rachetă trasă dinspre Fâşia Gaza a căzut peste o clădire din Israel. VIDEO

Clădirea era goală în momentul în care a căzut racheta în cursul serii, a precizat primăria într-un comunicat. Armata israeliană a confirmat că un "proiectil a fost tras din Fâşia Gaza spre Sderot", fără să ofere alte detalii.

A short while ago, we struck Hamas terror targets in Gaza.

Last night, a rocket fired from Gaza struck a school and synagogue in Israel.

"O rachetă a lovit din plin o clădire din Sderot, fără să se înregistreze victime, dar a provocat pagube", a afirmat la rândul său poliţia israeliană într-un comunicat.

Inside this Chabad building in the Israeli city of Sderot, there is a synagogue and a school.

Palestinian terrorists in Gaza fired a rocket directly at it moments ago.

Thankfully, no students were injured by the blast.