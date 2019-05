Peste 400 de rachete, lansate din Fâșia Gaza spre Israel. „Un act de terorism”. FOTO

Potrivit presei local, în confruntări ar fi murit un israelian și șapte palestinieni. Și un bebeluș și-a pierdut viața, în urma acestui conflict.

Rachetele au ajuns până în Be'er Sheva, aflat în centrul Israelului. Israelul a lovit 200 de ţinte Hamas din Fâşia Gaza; toate şcolile din sud au fost închise; surse neagă că ar fi avut loc discuţii privind încetarea focului, scrie News.ro.

ISRAEL UNDER ATTACK - TODAY: - Over 300 Rockets fired from Gaza - 60 y/o Israeli dead - Dozens wounded - 2 Rockets explode In Beer Sheva - Rocket hits Kiryat Gat home - Multiple interceptions - Sirens sound in Beit Shemesh - Bomb shelters opened - Schools near Gaza Closed. pic.twitter.com/zS0lVMjvkO

Potrivit unui oficial militar, peste 250 de rachete au fost lansate spre sudul şi centrul Israelului, iar zeci dintre ele au fost interceptate.

O sursă apropiată grupării palestiniene Hamas a declarat pentru Haaretz că organizaţia a decis să facă paşi serioşi împotriva Israelului, din cauza faptului că guvernul israelian a implementat greu înţelegerile la care au ajuns cele două părţi.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţile palestiniene, şapte oameni au fost ucişi în Gaza, de sâmbătă, când a început escaladarea conflictului, iar 47 au fost răniţi. Între cei ucişi se numără femei şi copii.

Peste noapte au fost lansate dinspre Gaza 180 de rachete, iar Israelul a lovit 60 de ţinte din Fâşie, potrivit Forţelor de Apărare Israeliene. Printre ţinte se numără zonele din nord de unde Hamas lansează rachete, fabricile de armament ale Hamas şi un tunel care uneşte Israelul de Fâşie.

Trimisul special al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt, şi-a exprimat susţinerea faţă de Israel şi a condamnat atacul cu rachete.

„Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian s-au implicat într-un alt act de terorism, lansând sute de rachete la întâmplare spre comunităţile civile israeliene. SUA sprijină ferm dreptul Israelului de a se apăra şi facem apel la comunitatea internaţională să facă acelaşi lucru”.

Footage from last nights rocket barrage of a home damaged in Ashkelon that was hit by a rocket.

In less than 24 hours, 430+ Rockets have been fired from #Gaza into #Israel.#IsraelUnderFire pic.twitter.com/fp4bVCPBoS