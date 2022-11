O nouă explozie în Istanbul, după atentatul în urma căruia au murit mai mulți oameni. VIDEO

Flăcările au fost stinse rapid, iar autoritățile investighează acum cauzele deflagrației.

Cartierul Fatih, unde s-a produs incidentul, găzduiește multe dintre principalele atracții istorice și culturale din Istanbul.

Explozia vine la două zile de la atentatul în care - tot la Istanbul - și-au pierdut viața șase persoane și alte aproape 100 au fost rănite.

Atacul terorist a fost pus pe seama unei grupări kurde.

Reports of an explosion in the Fatih district of Istanbul, Turkey. No word on cause or casualties. Comes after Sunday bomb attack on Istiklal Street pic.twitter.com/7eFxI8HeCv