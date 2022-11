Explozie puternică în Istanbul. Cel puțin 11 persoane au fost rănite | VIDEO

Cel puțin 11 persoane au fost rănite într-un presupus atac sinucigaș cu bombă în orașul turc Istanbul.

Echipajele de urgență au fost trimise la locul exploziei de pe strada Istiklal, lângă Piața Taksim din centrul Istanbulului.

Cel puțin 11 persoane au fost rănite. Momentan nu se știe dacă au existat și decese.

Totuși, se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

Filmările arată mulțimi care fug din piața aglomerată în urma unei explozii puternice.

Știre în curs de actualizare...

Turkey: Several people injured in explosion on crowded Istanbul street. Cause of the blast not known yet.#IstanbulBlast pic.twitter.com/OBHgxwPQcB