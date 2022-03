O navă de marfă estoniană s-a scufundat în largul portului Odesa după o explozie

Doi membri ai echipajului se aflau într-o plută de salvare pe mare, în timp ce alţi patru au fost daţi dispăruţi, a declarat pentru Reuters Igor Ilves, directorul general al managerului Vista Shipping Agency, cu sediul la Tallinn.

Vasul naviga sub pavilion Panama. Ilves a spus că este posibil ca nava să fi lovit o mină.

The Estonian-owned cargo ship #Helt has sunk near #Odessa; according to the Ukrainian authorities, the Helt had been captured by Russian naval forces that then used the ship as a shield. #Russianinvasion #Ukraine #Estonia pic.twitter.com/4ZpFTIAU2I