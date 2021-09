O mamă și fiica sa au murit de Covid-19 la câteva zile distanță

Sammie-Jo Forde, care avea 32 de ani, a murit, sâmbătă, în spitalul Ulster, după ce mama sa, care fusese tratată în aceeași secție, a murit la sfârșitul lunii august.

Tatăl fetei a spus că niciuna dintre cele două nu a fost vaccinată, conform BBC.

„Acest lucru mi-a spulberat lumea. Mi-am pierdut fiica, cea mai bună prietenă a mea”, a declarat Kevin McAllister.

Înmormântarea fostei partenere a lui Kevin McAllister a avut loc pe 13 septembrie, iar cea a fetei sale va avea loc pe 20 septembrie. Cele două femei îngrijeau persoane vârstnice la domiciliu.

Kevin McAllister spune că nu poate întelege de ce femeile nu au vrut să se vaccineze.

"Acești oameni care nu fac vaccinul antiCovid nu se gândesc la ceilalți pe care îi lasă în urmă", a spus el.

Distraught father of 32yo daughter describes how she and his ex-partner died from Covid just days apart. Neither of them had been vaccinated.

Podcast ???? @BBCSounds pic.twitter.com/YZ5K8TSYAR