O lucrare a lui Banksy apare pe o clădire avariată din Ucraina. FOTO

Speculaţiile că artistul anonim de graffiti se află în ţara sfâşiată de război s-au intensificat după ce o serie de picturi murale au apărut în oraşul Borodianka, lângă Kiev, notează The Guardian.

Pictura murală prin care Banksy a ales să-şi dezvăluie prezenţa în Ucraina este a unei gimnaste, pe o clădire deteriorată. Artistul de graffiti a postat, vineri, trei imagini ale picturii murale pe Instagram, însoţite de explicaţia: „Borodianka, Ucraina”. Borodianka, situată la nord-vest de capitală, a fost unul dintre oraşele cele mai afectate de bombardamentele Rusiei de la începutul invaziei.

O pictură murală, despre care se bănuia că este a lui, înfăţişa un bărbat care seamănă cu preşedintele rus Vladimir Putin, pus la pământ în timpul unei partide de judo cu un băieţel. O alta reprezintă doi copii folosind o trapă ca balansoar.

