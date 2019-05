O instructoare de yoga a supraviețuit timp de 17 zile într-o junglă. Cum a fost găsită

O instructoare de yoga a fost găsită într-o junglă din Hawaii la 17 zile de la dispariție, după ce prietenul ei nu a încetat nicio clipă să o caute, convins fiind că aceasta trăiește.

Amanda Eller, în vârstă de 35 de ani, a dispărut pe 8 mai, în timp unei drumeții în rezervația Makawao din insula Maui (arhipelagul Hawaii).

Ea a fost zărită dintr-un elicopter care o căuta, vineri seară, după 17 zile de la dispariție, scrie Daily Mail.

În tot acest timp, sute de voluntari au căutat-o pe tânără, partenerul acesteia fiind convins că Amanda este în viață.

"Au reușit!!! #findamanda Amanda Eller a fost găsită în viață! După 17 zile în jungla din Maui, determinarea și credința sutelor de oameni care au căutat-o a dat roade", a scris un voluntar pe Twiiter.

"Ne-a văzut și ne-a făcut semn în timp ce eram în elicopter și am reușit să o salvăm", a completat Chris Berquist pentru ABC News.

Tânără suferea de arsuri solare și deshidratare, însă nu avea răni grave. Ea a fost transportată cu elicopterul la spital.

Potrivit unei prietene, Sarah Haynes, Eller a supraviețuit în tot acest timp hrănindu-se cu plante.

As soon as they got her into the helicopter she was able to speak to her father and give her family the much needed relief of their daughter being found alive.

