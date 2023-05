O imagine falsă cu o explozie la Pentagon a devenit virală. A provocat un scurt moment de prăbuşire a burselor

Fotografia falsă, aparent realizată cu ajutorul unui program de inteligenţă artificială generativă (capabil să producă texte şi imagini pornind de la o simplă întrebare), a obligat Departamentul american al Apărării să reacţioneze. „Putem confirma că este vorba de o informaţie falsă şi că Pentagonul nu a fost atacat astăzi”, a declarat un purtător de cuvânt, conform AFP, citată de News.ro.

Earlier today an apparent AI-generated photo showed a fake explosion near the US Pentagon. The news was shared by Russian state-media RT on Twitter, which helped it go viral.

It was also tweeted by a verified Twitter account called “BloombegFeed” which has now been suspended.… pic.twitter.com/KN1wOptlRb