Pentagon Leaks: China ar pregăti o unitate supersonică de drone spion. Cum arată

Documentul secret de la National Geospatial-Intelligence Agency, care nu a fost raportat anterior, arată că armata chineză face progrese tehnologice care ar putea să o ajute să vizeze navele de război americane în jurul Taiwanului și bazele militare din regiune.

Documentul conține imagini din satelit datate 9 august, care arată două drone de recunoaștere propulsate de rachete WZ-8 la o bază aeriană din estul Chinei, la aproximativ 500 de kilometri de Shanghai.

