Bryan Adams va concerta în București, în data de 30 Aprilie, la Sala Palatului

Timp de 2 ore, Bryan, la chitară, acompaniat doar de pianistul său, Gary Breit, va oferi mai mult decât muzică. Artistul își va dezvălui sufletul, întreg conceptul concertului bazându-se pe dorința de a face fiecare persoană din public să simta că Bryan cântă doar pentru ea. Biletele vor fi puse în vânzare exclusiv pe Eventim.ro începând de miercuri, 26 februarie. Prețurile biletelor încep de la 250 lei plus taxele aferente sistemului de ticketing.

The Bare Bones Live ofera o șansă fără precedent de a-l vedea pe Bryan Adams în elementul său. Publicul va simti ca si cum ar sta în sufrageria proprie, vazand un Bryan Adams de o familiaritate aparte. Piese precum „Run to You”, ”It's Only Love”, ”I Finally Found Someone” (interpretată inițial în duet cu Barbra Streisand) și mai ales ”(Everything I Do) I Do It For You” vor readuce gloria atemporală a măiestriei muzicale marca Bryan Adams, în poate, cea mai inedită formă a unui concert marca Adams. Această nouă abordare a hiturilor sale clasice, intr-un concert acustic, a primit recenzii entuziaste din partea criticilor și a fanilor.

Bryan Adams, legenda rock în fața căreia timpul face plecăciune

Bryan Adams, renumit pentru vocea sa distinctivă, versurile sincere și prezența puternică pe scenă, a fost un reper în industria muzicală timp de decenii. Cu o carieră care se mândrește cu hituri atemporale precum „Summer of '69,” „Heaven,” și „Run to You,” Adams a devenit sinonim cu rock-ul anthemic care rezonează în întreaga lume. Celebrul artist face turnee în întreaga lume de aproape patru decenii. Muzica sa a ajuns pe primul loc în peste 40 de țări și a primit numeroase premii, inclusiv un Grammy, American Music Awards, 3 premii Oscar, 5 nominalizări la Globurile de Aur și a fost numit Companion al Ordinului Canadei.

Și așa cum îi place să spună : ”De fiecare dată când cineva îmi face un compliment, le spun că rock and roll-ul te menține tânăr. Să cânți muzică, să vezi lumea, nu este o slujbă rea dacă o poți obține.”

În 2018, s-a aventurat în lumea teatrului muzical, co-scriind melodiile pentru „Pretty Woman: The Musical”, iar în 2022 și-a lansat cel de-al 16-lea album de studio, 'So Happy It Hurts'. De asemenea, el a urmat exemplul lui Taylor Swift de a reînregistra unele dintre cele mai importante melodii ale sale cu un dublu album „Classics” în 2023 și a lansat un box set de trei albume de la rezidența sa la Royal Albert Hall la scurt timp după aceea. În august 2024, Bryan a lansat Bad Records, propria sa casă de discuri independentă, cu o ediție limitată a unui single digital de 7” și un videoclip cu două piese, «Rock And Roll Hell» și «War Machine».

Gary Breit este un pianist canadian care a fost alături de Bryan Adams din 2002 și este singurul acompaniator în concertele Bare Bones. Breit a cântat la clape pe albumul Room Service al lui Adams din 2004, după plecarea fostului claviaturist al lui Adams, Tommy Mandel. Ulterior, el a fost în turneu continuu cu Adams și trupa sa.

Despre Events

Events aduce entertainment live de calitate publicului românesc din anul 2000. Events este unul dintre cei mai imporanți promoteri din România. Unforgettable, that’s how we do it!

Am început prin a produce turneul național al uneia dintre cele mai bine vândute trupe rock din România, Iris. De asemenea, am organizat concertul ”The Bigger Bang”, al trupei Rolling Stones, în 2007. Tot în anul 2007 am organizat Festivalul Coca-Cola Live (Prodigy, Incubus, Pussycat Dolls, The Rasmus). Am pregătit deschiderea primei finale a Cupei Europa League, susținută la București, în anul 2002. O serie de alte momente importante: Cirque du Soleil (5 spectacole: Saltimbanco – 2012, Alegria – 2013, Quidam – 2015, Varekai – 2017, OVO - 2024), Fantoma de la Operă (10 – 15 iunie 2025), Sensation (Ocean of White – 2012, Source of Light – 2012), Aerosmith, Linkin Park, The Cranberries, LP, Pink Martini, Seal, Billy Idol etc. Events produce la nivel global expoziții precum: The Art Of Banksy - Without Limits, The Human Body Exhibition – 2013, Imagine Van Gogh - 2024, The Body Worlds - Vital – 2025. Credem în puterea imaginației, în strategie și în inventivitate. Suntem mereu implicați în tot ceea ce este legat de domeniul cultural, muzical, live entertainment din România.

Despre NuCoast

NuCoast este un promotor cu experiență, prezent pe piața din Europa de Est și de Sud de peste 20 de ani.

