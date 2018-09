O firmă deținută de Will Smit a creat un recipient de apă complet biodegradabil, inclusiv capacul

Pro TV

Creaţiile prietenoase cu mediul şi hainele unisex sunt vedetele unei competiţii anuale găzduite de Muzeul de Design de la Londra.

Artistii abordează provocările epocii moderne - de la poluarea cu plastic până la schimbarea climatică.

Deşi arată ca o creaţie de modă obişnuită, o rochie a fost făcută din costumele de tweed purtate cândva de bunica designerului britanic Matty Bovan.

Tot la capitolul haine, un designer new-yorkez prezintă unele care, spune el, pot fi purtate atât de femei, cât şi de bărbaţi.

Asta creşte şansele hainelor de a se vinde şi reduce pierderile. Notorietatea i-a crescut însă abia în urma mişcării "Me Too".

Aric Chen, Curator of Designs of the Year: "A lucrat neştiut multă vreme. Şi doar recent a fost recunoscut pentru linia lui vestimentară neutră sau ambiguă ca gen."

Citește și Oferte inedite pentru înmormântări: sicrie din frunze de bananier și urne biodegradabile

Dacă în anii trecuţi competiţia de design de la Londra era dominată de exponate high-tech, anul acesta preocuparea pentru mediu reprezinta una dintre temele majore.

Aric Chen, Curator of Designs of the Year exhibit: "Avem o singură planetă pe care să trăim, aşa că nu e un subiect rău la care să te gândeşti. E firesc ca designerii să analizeze provocările şi întrebările cu care ne confruntăm."

Un exemplu este recipientul de apă ecologic făcut de brandul actorului Will Smith şi al fiului său. Recipientul este complet biodegradabil, inclusiv capacul.

Aric Chen, Curator of Designs of the Year exhibit: "Au creat un brand numit "JUST Water" şi folosesc recipiente din hârtie, biodegradabile. Nu sunt din plastic, ci din derivate ale trestiei de zahăr şi pot fi transformate în compost."

O organizaţie ecologică îşi propune o mică revoluţie a supermarketurilor si vine cu ideea culoarului "fără plastic". Toate produsele au ambalaje reciclabile - din sticlă, metal sau carton.

Frederikke Magnussen, Co-Founder, A Plastic Planet: "Putem alege produse fără gluten, fără grăsime, fără zahăr, fără făină, dar nu avem opţiunea fără plastic. Vrem să dăm oamenilor această opţiune în cumpărăturile de zi cu zi."

90 de designeri participă la competiţia de la Londra.

Câştigătorul va fi anunţat in 15 noiembrie.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer