O fetiță de un an și jumătate a fost ucisă de grindină de 10 cm, în Spania. Zeci de persoane au fost rănite

Fetița a fost rănită în apropierea orașului catalan La Bisbal de l'Emporda și a fost imediat transportată la spital, dar a murit câteva ore mai târziu din cauza unui traumatism cranian sever, notează Daily Mail.

O femeie a rămas și ea internată în Spitalul Josep Trueta din Girona din cauza rănilor provocate de grindină. Celelalte 28 de persoane care au avut nevoie de tratamentar fi suferit răni la cap sau tăieturi din cauza gheții și au avut nevoie de cusături, dar au fost și pacienți cu fracturi.

Numeroase mașini și clădiri au fost, de asemenea, avariate de pietrele de mărimea unei mingi de tenis. Țiglele caselor și mai multe panouri solare au fost distruse în timpul furtunii.

Meteorologii catalani au spus că grindina care a căzut în zonă, în apropierea orașului turistic Girona, aproape de granița Spaniei cu Franța, a fost cea mai mare din ultimii douăzeci de ani. Furtuna a durat aproximativ 15 minute.

???????? Heavy hail stones strike parts of Catalonia in Spain, in a storm that has reportedly killed a 20-month-old girl and injured at least 50 others. pic.twitter.com/yikzGhEPww

A toddler has died after being hit by a huge hail stone during a horror storm in Spain.

The 20-month-old girl was one of 30 people hurt after hail stones around four inches in diameter rained down in and around the Catalan town of La Bisbal de l’Emporda. pic.twitter.com/Ve475yJ5i2