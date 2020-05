O femeie din SUA a găsit aproape un milion de dolari. Ce a făcut cu banii

View this post on Instagram

ENTREGAN DINERO QUE ENCONTRARON TIRADO. David y Emily Schantz transitaban por una carretera de Virginia cuando encontraron 2 bolsas a la orilla del camino. David recogió las bolsas y al llegar a su casa, descubrió que las bolsas tenían $1 millón de dólares en efectivo. ¿Que hicieron?. Llamaron a la policía y entregaron el dinero, según reportó la Caroline County Sheriff's Office a @23wifr. La policía logró contactar al dueño del dinero mediante investigación y confirmó que la familia entregó el 100% del dinero que encontraron. ¿Que opinas?