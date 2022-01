O femeie din SUA a câștigat 3 milioane de dolari la loto după ce și-a verificat căsuța spam căutând un alt mail

CNN

O femeie din SUA a descoperit din întâmplare că a câștigat 3 milioane de dolari la loto după ce a intrat în căsuța de spam pentru a căuta un alt mail.

Căsuța de spam a mail-ului nu are întotdeauna mesaje nedorite. Laura Spears, din statul american Michigan, poate depune mărturie în acest sens, după ce a descoperit în căsuța de spam un mail prin care era informată că a câștigat 3 milioane de dolari la loterie, scrie CNN.

Norocoasa câștigătoare cumpărase un bilet Mega Millions de pe site-ul Loteriei Michigan, pentru extragerea din 31 decembrie 2021. Ea a ales cinci numere pentru a câștiga un milion de dolari, plus opțiunea de a-și înmulți premiul cu trei.

„Am văzut un anunț pe Facebook că jackpot-ul Mega Millions era destul de mare, așa că mi-am făcut un cont și mi-am cumpărat un bilet”, a declarat Laura Spears, în vârstă de 55 de ani, oficialilor Loteriei din Michigan.

Va ieși mai devreme la pensie după ce a câștigat la loto 3 milioane de dolari

„Câteva zile mai târziu, căutam un e-mail de la cineva, așa că am verificat căsuța de spam din contul meu de e-mail. Atunci am văzut un e-mail de la loterie, prin care mă anunța că am câștigat un premiu. Nu-mi venea să cred ce citeam, așa că m-am conectat la contul meu de loterie pentru a confirma mesajul din e-mail. Totul este încă atât de șocant pentru mine, că am câștigat cu adevărat 3 milioane de dolari!", a povestit femeia.

Laura Spears, care și-a revendicat săptămâna trecută premiul la sediul loteriei, a spus că intenționează să-și împartă câștigurile cu familia și să se pensioneze mai devreme.

Desigur, ea își va verifica mai des căsuța de spam.

„Cu siguranță am adăugat Loteria Michigan la lista mea de expeditori siguri în cazul în care voi avea vreodată norocul să primesc un alt e-mail despre un premiu imens”, a mai spus Spears.