O femeie din Berlin își scoate în fiecare zi la plimbare fluturii. Insectele stau fără probleme la ședințe foto cu trecătorii

Apariţie neobişnuită pe străzile din Berlin. O femeie se face remarcată ori de câte ori scoate la plimbare fluturii.

Insectele sunt atât de frumoase, încât mulţi o invită la şedinţe foto. Femeia se mândreşte că are în colecţia vie cel mai mare fluture din lume, ale cărui aripi sunt cât două mâini.

Unul pe sprânceană, mai mulți pe bărbie și cel mai mare fluture din lume, așa-numitul "Attacus Atlas", pe mână. Este de fapt o specie de molie.

La prima vedere, par fluturi din carton, dar sunt cât se poate de reali. Și sunt scoși la plimbare de Anja, stăpâna lor, ca și cum ar fi animale de companie.

”Anja Baldt, crescătoare de fluturi: Ai mai văzut vreodată un fluture atât de mare?

- E adevărat?

- Da!”.

Scepticismul din primele momente este urmat de exclamații de uimire.

În program, Anja are trecută și o şedinţă foto. În centrul atenţiei sunt, bineînţeles, frumoasele insecte de care are mare grijă. Le transportă în ambalaje speciale şi are grijă să le lase un timp de acomodare cu persoana nouă cu care vin în contact.

”Dacă nu mai vor să facă poze, încep să zboare”

Anja Baldt, crescătoare de fluturi: "Se prind fără problemă de tine, la fel ca şi insectele mai mici, dar se ţin mai bine".

”Ellen Eiselin, model: Am observat că se agață foarte strâns. Atâta timp cât nu mușcă...

Anja Baldt, crescătoare de fluturi: Nu va fi cazul”.

Şedinţa foto decurge fără probleme. În cea mai mare parte a timpului, fluturii stau nemişcaţi.

Anja Baldt, crescătoare de fluturi: "Dacă nu mai vor să pozeze, încep să zboare. Nu poţi să îi forţezi să facă un lucru".

Cu cât modelul este mai relaxat, cu atât şedinţa foto se desfăşoară fără probleme, iar rezultatul este fascinant.

Anja Baldt, crescătoare de fluturi: ”Este un hobby extraordinar. Eu sunt încă fascinată de proprii mei fluturi".

Anja și-a descoperit acest hobby în timpul pandemiei de coronavirus. Spune că insectele frumos colorate îi aduc zilnic bucurii.