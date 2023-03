O femeie catolică a fost arestată pentru că s-a rugat în gând în fața unei clinici pentru avort din Marea Britanie | VIDEO

Femeia, care este o creștină romano-catolică, fusese achitată, în urmă cu câteva săptămâni, după ce a comis un gest similar, informează Daily Mail.

Într-o înregistrare video postată, luni, pe rețelele de socializare, oamenii legii i-au cerut Isabelei Vaughan-Spruce, care conduce grupul anti-avort March for Life UK, să se îndepărteze de clinica de avort BPAS Robert.

Vaughan-Spruce le-a răspuns polițiștilor: "Nu protestez, nu mă implic în niciuna dintre activitățile interzise".

La aceasta, unul dintre ofițeri a spus: "Dar ai spus că te angajezi în rugăciune, care este infracțiune".

"Rugăciune în tăcere", a precizat Vaughan-Spruce.

, a reafirmat ofițer"Nu, dar totuși vă implicați în rugăciune. Este o infracțiune"ul.

Femeia nu a fost de acord cu cele spune de polițist.

Apoi, ea a fost arestată de șase ofițeri.

????BREAKING: Isabel has been arrested, AGAIN, for THINKING.

MPs vote TOMORROW on banning silent prayer near all abortion facilities in????????????????????????????&????????????????????????????

"You've said you're engaging in prayer, which is the offense."

"Silent prayer."

"You were still engaging in prayer, which is the offense." pic.twitter.com/AId3OguiXz