Imagini spectaculoase cu aurora boreală, surprinse pe cerul din Marea Britanie GALERIE FOTO

În regiunile nordice din Marea Britanie, fenomenul din noaptea trecută a fost unul dintre cele mai spectaculoase care s-au produs în ultima perioadă, potrivit membrilor comunităţii BBC Weather Watchers.

Alte aurore boreale sunt aşteptate să se producă şi în nopţile următoare, conform BBC.

În Regatul Unit, aurorele boreale pot fi văzute destul de des în nordul Scoţiei, însă ele sunt vizibile arareori în sudul Angliei.

În noaptea de duminică spre luni, astfel de fenomene au putut fi admirate şi în Irlanda de Nord, în sudul Ţării Galilor şi în comitatul Norfolk din Anglia.

Nuanţe de verde strălucitor au dominat aurora boreală ce a iluminat cerul de deasupra Insulelor Shetland.

Culorile verzi au fost proiectate şi în partea sudică a lacului Lough Neagh din comitatul Armagh din Irlanda de Nord.

Nuanţele de verde aprins şi roşu întunecat au colorat cerul din regiunea muntoasă Scottish Highlands.

Un caleidoscop de culori a putut fi admirat în Brecon Beacons din sudul Ţării Galilor.

În Teesside, din comitatul Durham, localnicii au putut să admire o explozie de culori verzi şi roşii la Grassholme Observatory.

Nuanţe mai galbene au fost văzute la Argyll şi Bute, în Scoţia.

Pe parcursul ultimelor zile, o puternică explozie solară a erupt pe suprafaţa astrului şi s-a îndreptat spre Terra, particulele încărcate electric intrând în contact cu atmosfera Pământului.

Acele particule încărcate electric interacţionează cu oxigenul şi cu azotul, care produc apoi culori verzi sau roşii deasupra celor doi poli ai Terrei.

Dacă erupţia solară este puternică, particulele pot să călătorească dincolo de poli şi să ajungă până la latitudini medii, precum cele din sudul Angliei.

Soarele trece periodic printr-un ciclu de 11 ani, măsurat prin prisma activităţii câmpului său magnetic. Pe măsură ce câmpul său magnetic se schimbă, la fel se întâmplă şi cu activitatea de la suprafaţa Soarelui.

Cel mai recent minimum solar a fost înregistrat în 2020, aşadar activitatea de pe Soare a crescut de atunci şi a ajuns la cel mai activ nivel de după 2014.

Maximul solar este aşteptat pentru anul 2024 şi aurore boreale vor putea fi văzute tot mai frecvent în anii următori.

Kingston, Moray tonight. It was quite a show! pic.twitter.com/XTWoEHAf3E