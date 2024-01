O femeie a născut pe o bancă, în fața unui spital din Marea Britanie. „Am fost pur și simplu în stare de șoc”

Cazul șocant a avut loc pe 7 ianuarie, însă a fost relatat de presa internațională abia acum.

Taylor Thacker a intrat în travaliu când era acasă, în cartierul londonez Havering, iar familia ei a transportat-o de urgență la un spital din Rainham. Micuța Elsie-Jay era nerăbdătoare să vină pe lume.

Nașterea a avut loc la 45 de minute după ce Taylor a intrat în travaliu, iar logodnicul ei, Paul Clarke, a tăiat cordonul ombilical. Zece angajați ai spitalului s-au grăbit să ajute.

„Cred că am fost pur și simplu în stare de șoc. A fost foarte rapid și am fost șocată - nu am avut timp să mă gândesc deloc", a mărturisit mama, potrivit Mirror.

Două femeie care treceau în acel moemnt pe stardă au dorit și ele să ajute.

„Aș dori să le mulțumesc trecătorilor care m-au ajutat să merg într-un scaun cu rotile și m-au încălzit, oferindu-mi un halat de spital și liniștindu-mă. Dacă aș fi fost singură, nu aș fi știut ce să fac. Am fost foarte ușurată și fericită că e sănătoasă”, a mai spus mama.

Micuța Elsie-Jay, care s-a grăbit să vină pe lume, mai are o soră, în vârstă de 3 ani, și un frate, în vârstă de 1 an.

