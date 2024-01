Siena Miller a născut o fetiță. Cum arată actrița în vârstă de 42 de ani la doar câteva zile de la naștere | FOTO

Sienna Miller a fost surprinsă pentru prima oară în public cu fetița ei cea mică. Actrița mai are o fiică, pe Marlowe, în vârstă de 10 ani, din căsătoria cu actorul Tom Sturridge.

La plimbarea în parc vedeta a fost îmbrăcată într-o haină kaki și o salopetă din denim, cu un marsupiu de designer care costă 3.300 de lire sterline, conform DailyMail.

Sienna Miller gives birth to her second child https://t.co/QzgP2JD9bO