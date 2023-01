O femeie a născut bebelușul uriaș. Deși asistentele au spus că micuțul va cântări 4,5 kg., acesta a avut o greutate uluitoare

Recent, Skye Shanelle Foster și-a spus povestea pe TikTok, acolo unde a postat mai multe imagini din timpul sarcinii, informează The Sun.

Ea a dezvăluit că greutatea estimată a bebelușului ei era de 4,5 kilograme, dar când băiatul ei a venit pe lume, prin cezariană, a rămas uluită. Micuțul cântărea peste 5,5 kilograme.

Captură TikTok / @skyeshanellefoster

"Trebuia să nasc pe 13 noiembrie, dar am ajunsla maternitate pe 8 noiembrie și am născut pe 11. Nu am părăsit spitalul până pe 16", spus tânăra mămică.

Captură TikTok / @skyeshanellefoster

Vorbind despre experiența traumatizantă a nașterii, Skye a afirmat: "A fost îngrozitor, dar nu aș schimba asta pentru nimic în lume".

Experiența lui Skye i-a șocat pe mulți internauți.

"Ești o războinică absolută", a spus cineva.

"Wow!!! Copilul meu de 5 luni are doar 5,4 kilograme", a spus o femeie.

"Wow, unul dintre cei mai mari nou-născuți pe care i-am văzut", a afirmat altcineva.

Sursa: The Sun Etichete: , , , Dată publicare: 24-01-2023 21:37