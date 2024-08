O femeie a murit după ce a fost atacată de câinele familiei. Cu doar câteva săptămâni înainte, își pierduse fiica

Michelle Hempstead, în vârstă de 34 de ani, a fost atacată de un câine de rasa Bullmastiff în apartamentul ei din Southend, Essex, și a suferit răni la brațul stâng.

Vecinii spun că femeia se cățărase pe balustrada balconului ei pentru a scăpa de câine, dar a căzut de la fereastră lângă o zonă de joacă.

Speriați, trecătorii s-au grăbit să-i acorde primul ajutor după ce i-au auzit țipetele. Michelle a fost transportată la Spitalul Southend înainte de a fi transferată la Spitalul Regal din Londra, unde a murit a doua zi.

Cei doi câini ai familiei, cel care a atacat-o pe femeie li încă unul care ar fi Pomeranian, au fost luați de poliție.

Vecinii și familia sunt șocați de cele întâmplate.

„Eram acasă cu partenerul meu când am auzit țipete. S-a dus să ajute și am chemat o ambulanță. Era inconștientă și avea o rană foarte urâtă la braț. Evident, a fost o mușcătură de câine. Cred că se căţărase pe balcon. Am ieșit să ajut. Fugise țipând și s-a oprit de un perete”, a povestit o vecină.

O examinare post-mortem a dezvăluit că artera axilară - artera principală a brațului - fusese tăiată, provocând pierderi severe de sânge.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: