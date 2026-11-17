INHGA a emis şi un Cod galben de inundaţii, ce vizează până joi dimineaţa cursuri de apă din Transilvania, Banat, Crişana şi Oltenia, scrie Agerpres.

Conform prognozei de specialitate, miercuri, 18 noiembrie, între orele 2:00 - 20:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur - bazin amonte Acumularea Călineşti Oaş (judeţul Satu Mare), Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare - bazin amonte S.H. Nepos şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Nepos (judeţul Bistriţa-Năsăud), Crişul Negru - bazin amonte S.H. Tinca (judeţul Bihor), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş - bazin amonte S.H. Câmpeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Câmpeni - amonte S.H. Baia de Arieş (judeţul Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Strei (judeţele: Hunedoara şi Arad) şi Timiş - bazin amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş).

De asemenea, în intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 - 19 noiembrie, ora 6:00, va fi în vigoare un Cod galben de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe următoarele cursuri de apă: Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa-Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş) şi Niraj (judeţul Mureş).

Fenomene hidrologice similare se vor produce şi pe: Arieş - bazin amonte S.H. Baia de Arieş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş, Bârzava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş-Severin) şi Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin).