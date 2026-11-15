„La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 14.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, din localitatea Cosoba, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că un copil s-ar fi rănit la mână cu o petardă”, a transis, duminică seară, IPJ Giurgiu, scrie News.ro.

Copilul a reaprins o petardă neexplodată

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constat că, în timp ce se aflau pe o stradă din localitatea Cosoba, mai mulţi copii s-ar fi jucat cu materiale pirotehnice, iar la un moment dat, unul dintre ei, în vârstă de 9 ani, ar fi luat de jos o petardă neexplodată pentru a o reaprinde, moment în care aceasta ar fi explodat în mâna minorului.

La faţa locului a fost necesară intervenţia unui echipaj medical care l-a transportat pe copil la o unitate spitalicească, din municipiul Bucureşti, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice.