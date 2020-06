O familie dintr-un sat din Rusia și-a construit o piramidă în curte. Cum au reacționat vecinii

Ştim cu toţii că piramidele se găsesc în Egipt sau în America Latină. De câteva luni însă, o asemenea construcție tronează în mijlocul unui sat din Rusia.

Cei care au ridicat-o sunt pasionaţi de istoria Egiptului Antic şi de cultura faraonilor, aşa că şi-au construit propria piramidă din beton chiar în curtea casei.

Imaginile par filmate pe Valea Regilor din Egipt, dar sunt de fapt dintr-un sat din apropiere de Sankt Petersburg. O familie din zonă a ridicat în curtea casei de vacanță o replică a Marii Piramide din Giza, cunoscută si drept Piramida faraonului Keops.

Andrey Vakhrushev, proprietar: "Am încercat să obţinem aceleaşi proporţii, cu o acurateţe de până la un centimetru, la fiecare nivel. Nu cu erori de doi, trei centimetri, ci dimensiunile exacte, perfecte. Bineînţeles, am folosit blocuri diferite, dar e totuşi o construcţie monolitică. Am făcut calcule de precizie pentru zidărie şi am construit totul în aşa fel încât să fie cât mai apropiat de original."

Piramida este de 19 ori mai mică decât cea originală si este construită din cărămizi de ciment, nu din bazalt. Dar are totuși dimensiuni impresionante - o înăltime de nouă metri și o adâncime identică. În interior sunt mai multe camere, care respectă planurile faraonului Keops.

Viktoria Vakhrusheva, proprietară: "Suntem în camera negativă. Se numeşte "negativă" pentru că se află la nivelul de sub pământ şi este în partea opusă a piramidei, pentru că piramida nu înseamnă doar partea de la suprafaţă. Are aceleaşi componente şi sub pământ."

Viktoria Vakhrusheva: "Acesta este un sarcofag în mărime naturală. Am fost nevoiţi să reducem piramida la o scară de 1 la 19, dar sarcofagul este construit în mărime naturală, la fel ca cel din piramida lui Keops."

Proprietarii spun că încăperile întunecoase și culoarele sunt ideale pentru meditație. Mulți curioși merg acolo în vizită - unii dintre ei doar ca să vadă minunea, altii si pentru diverse practici spirituale.

Elena Belyaeva, vizitator: "Ai putea avea unele probleme care te îngrijorează, care îţi provoacă supărări, aşa că vrei să te poţi concentra asupra lor. Aici poţi să faci asta în tăcere, să te gândeşti la ele şi se rezolvă."

Și vecinii proprietarilor sunt încântați de neobișnuita construcție.

Aleksandr Pustoshinskiy, vecin: "Sunt vecini ca toţi vecinii, prietenoşi, şi ceea ce fac ei acolo mă inspiră să văd lucrurile altfel."

Piramida aduce și venituri, dincolo de beneficiile spirituale. Accesul costă aproximativ 50 de dolari pe oră pentru o persoană. Interioarele sunt încă în lucru, apoi familia are de gând să construiască un templu, care va fi legat de piramidă printr-un pasaj subteran.