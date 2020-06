Creştere uşoară a radioactivităţii de origine umană în Europa de Nord. De unde provin radiațiile

Organizaţia pentru Interzicerea completă a testelor nucleare (CTBTO), ale cărei staţii permit, de asemenea, măsurarea creşterii radioactivităţii de origine civilă, a publicat o hartă pe Twitter indicând zona de origine probabilă a sursei, potrivit măsurătorilor sale.

Sectorul acoperă treimea de sud a Suediei, jumătatea de sud a Finlandei, Estonia, Letonia, precum şi o largă zonă înconjurând frontiera de nord-vest a Rusiei, inclusiv oraşul Sankt Petersburg, scrie Agerpres.

Aceşti izotopi (mai ales cesiu 137, cesiu 134 şi ruteniu 103) "sunt foarte probabil de origine civilă. Suntem în măsură să indicăm regiunea probabilă a sursei, dar nu face parte din mandatul CTBTO să determinăm originea exactă", a comentat pe Twitter secretarul general al organizaţiei cu sediul al Viena, Lassina Zerbo.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden???????? detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN