Melodia „IA LOC”, lansată de Bruja, una dintre cele mai nonconformiste artiste din hip-hop-ul și rap-ul românesc, a prins o nouă formă după colaborarea cu muzicianul Raul Kusak. Cei doi au reconstruit piesa într-o formulă complet diferită, doar prin voce și o legendară orgă Hammond.

În seria Red Bull Rap Lab, artiștii ies din zona de confort și își provoacă talentul și creativitatea pentru a transforma hituri rap în noi experiențe muzicale, complet diferite de original. Fără presiunea unui concert live și fără public, cei care se întâlnesc în acest proiect au libertatea de a testa idei, de a se adapta și de a descoperi pe parcurs direcția în care poate evolua o melodie și forma colaborării artistice. Astfel, în episodul 5 din Red Bull Rap Lab, „IA LOC” renaște prin forța vocii feminine și a clapelor.

„Nu mă așteptam să reinterpretez o piesă cu un singur instrument și vocea mea și să sune atât de șmecher. Mi se pare că a curs totul natural, fără vreo presiune sau vreo îndoială. N-am simțit-o ca pe o provocare, dimpotrivă, m-am simțit ca și cum fac asta de 10 ani. Red Bull Rap Lab este o antiteză. Două lucruri total diferite, versuri rap și Hammond jazz, care aduse împreună într-un singur nucleu muzical sună incredibil de bine. Mi-au plăcut entuziasmul și pasiunea pe care Raul le are față de muzică și primul gând, după ce am cântat piesa cap-coadă, a fost că ar trebui să facem asta mai des”, spune Bruja.

„A fost foarte intens, Red Bull Rap Lab e o idee mișto, cu combinații extravagante. A fost o provocare să rearanjez și să reconcep piesa de la Bruja, cu atenție să păstrez și să nu alterez caracterele amândurora. Ea încă de la prima întâlnire a avut o atitudine profi, cu patos, dinamică și asumată. A fost relaxată, naturală și extrem de talentată. Primul gând a fost că ne potrivim și că avem aceeași energie mișto. Mie întotdeauna mi-a plăcut să ies din zona de confort și să experimentez. Vocea rap feminină, sound-ul și particularitățile orgii Hammond, alături de direcția stilistică, au fost atent îmbinate. Rezultatul a fost un experiment muzical cu un sound nou, fresh și extrem de potrivit atât pentru Bruja, cât și pentru mine”, mărturisește Raul Kusak.

Două stiluri și două universuri muzicale aparent îndepărtate își găsesc astfel un punct comun în Red Bull Rap Lab, într-o reinterpretare construită din contrast, spontaneitate și chimie artistică. Episodul integral cu Bruja și Raul Kusak este acum disponibil aici.