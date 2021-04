O adolescentă de culoare a fost împuşcată mortal de poliţie în SUA

Mai multe manifestaţii au izbucnit în oraş după acest incident care survine într-un climat de indignare tot mai mare faţă de brutalităţile poliţiei şi rasismul din SUA.

Potrivit şefului poliţiei din Columbus, Michael Woods, poliţiştii au răspuns marţi după-masă, în jurul orei 16:30, la un apel de urgenţă al unei persoane care se temea că va fi atacată cu un cuţit.

Poliţia a publicat de asemenea o parte din înregistrarea de la o cameră de filmat de mici dimensiuni purtată de poliţistul care a împuşcat-o pe adolescentă. Fata a fost identificată ca Makiyah Bryant, în vârstă de 16 ani, de serviciile de protecţie a copilului din comitatul Franklin din Columbus.

"Am considerat că este important să arătăm (imaginile) comunităţii, să fim transparenţi în legătură cu acest incident, să lăsăm să avem unele răspunsuri pe care le putem furniza din această seară", a declarat Michael Woods.

În imaginile video se vede cum poliţiştii ajung la locul unde avea loc o ceartă, la care asistau mai mulţi trecători. O adolescentă o atacă pe alta cu ceea ce pare a fi un cuţit, apoi sunt auzite focuri de armă, iar fata cade la pământ.

Poliţistul aruncă apoi cuţitul departe de adolescentă.

Bodycam footage from today’s Officer-involved shooting in Ohio shows Makiyah Bryant brandishing a knife at another woman before being shot by the officer pic.twitter.com/uZiAcXj1R8

Primarul oraşului, Andrew Ginther, a calificat situaţia drept "groaznică şi bulversantă", a spus că este "o zi tragică pentru oraşul Columbus" şi le-a ceruit locuitorilor să se roage pentru familia adolescentei.

Potrivit primarului, poliţistul, al cărui nume nu a fost făcut public, "a acţionat pentru a proteja o altă tânără a comunităţii noastre".

Mama adolescentei ucise, Paula Bryant, a declarat pentru staţia locală a postului de televiziune CBS că fiica sa era "foarte iubitoare şi paşnică".

Blm Protests are in the streets of Columbus ,Ohio tonight.After 15 year old girl #MakiyahBryant was killed by Ohio police for allegedly having knife details are still emerging on story. pic.twitter.com/2y5fwdQcO5