NYT: Pentagonul investighează o scurgere de documente clasificate ale SUA și NATO pe rețelele de socializare

Documente clasificate care detaliază planurile secrete ale SUA și ale NATO pentru întărirea armatei ucrainene înaintea unei ofensive planificate împotriva Rusiei au fost postate săptămâna aceasta pe canalele de socializare, au declarat oficiali înalți ai administrației Biden, relatează The New York Times.

Pentagonul investighează și încearcă să afle sursa din spatele scurgerii de informații, care au apărut pe Twitter și pe Telegram, o platformă cu peste jumătate de miliard de utilizatori care este disponibilă pe scară largă în Rusia.

Analiștii militari au spus că documentele par să fi fost modificate în anumite părți față de formatul lor original, exagerând estimările americane cu privire la pierderile din tabăra ucraineană și subestimând numărul morților în cadrul trupelor ruse.

The NYT reports that the Pentagon is Investigating the Leak of classified NATO Materials

“Documents describing the state of the ukrainian army and the plans of the US and NATO to strengthen it reportedly appeared on Twitter and Telegram. pic.twitter.com/rRSeENkAHb