Numărul deceselor provocate de Covid-19 a depășit 500.000 la nivel global. SUA, cele mai afectate

Pandemia de coronavirus rămâne o ameninţare la nivel global, iar sâmbătă noapte au fost depăşite două praguri psihologice importante.

Numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 a depăşit 10 milioane în întreaga lume, iar peste 500.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în lupta cu epidemia.

Statele Unite rămân în continuare cele mai afectate, iar semnele nu sunt deloc bune: sâmbătă au înregistrat, pentru a treia zi consecutiv, un record de infecţii confirmate: peste 45.000.

Focare importante sunt în statele Florida şi California şi, poate mai îngrijorător, este faptul că vârsta medie a celor nou infectaţi a scăzut la 35 de ani.

La Casa Albă se iau, mai nou, măsuri drastice pentru ca președintele să nu contracteze virusul, potrivit unor surse citate de CNN. Oricine vine în contact cu Donald Trump este testat în prealabil și toate băile în care intră liderul american sunt dezinfectate minuțios.

"Ce impresie și-ar face americanii și lumea întreagă dacă m-aș îmbolnăvi de COVID?'', ar fi întrebat insistent și îngrijorat Donald Trump în anturajul său. În public, pe de altă parte, preşedintele american nu ţine cont de distanţarea socială şi nici nu poartă mască.

În aceste condiții, eventuala decizie a Uniunii Europene de a închide granițele pentru cetățenii americani din cauza focarelor în creștere din SUA nu pare una pe placul liderului de la Casa Albă.

Salma Abdelaziz, CNN: "Oficialii europeni au subliniat că e vorba de știință, sănătate și cifre, nu de politică. Dar, cu un președinte american care crede cu tărie în excepționalismul SUA, decizia va fi probabil interpretată drept una politică."

În Statele Unite, însă, cifrele arată clar cât de gravă e situația. Pentru a doua zi consecutiv, America a înregistrat cea mai mare creștere a cazurilor într-un interval de 24 de ore - peste 40.000. Mulți dintre ei sunt tineri, ca Jerry, ajuns acum pe patul de spital cu COVID-19.

Jerry: "Am fost la ziua unui văr și, după trei zile, toată lumea a început să dea mesaje și să spune că nu se simt deloc bine."

Tânărul de 29 de ani spune că zece participanți la acea petrecere, toți cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost diagnosticați cu noul coronavirus.

Jerry: „Trebuie să ia lucrurile în serios. Să meargă doar unde e absolut necesar, la programări la doctor, la serviciu."

Numai că unii tineri nu țin cont de reguli, iar asta se vede în cifrele din spitale. În martie, bolnavii internați cu COVID în statul Florida aveau o medie de vârstă de 65 de ani. Acum, media e de 35 de ani, spune guvernatorul statului, susţinut de primarul din Houston.

Unii dintre bolnavii de COVID au și alte afecțiuni medicale și sunt spitalizați. Cei mai mulți dintre tineri se recuperează la domiciliu sau sunt asimptomatici. Chiar și așa, pot transmite în continuare virusul.

Dr. Lilian Abbo, University of Miami: "Mesajul pentru tineri este: da, puteți ajunge la spital și da, îi puteți infecta și pe alții. Trebuie să vă protejați pe voi și pe ceilalți."

Același mesaj vrea să-l transmită și Taisia Graham. Are 23 de ani și e în convalescență după infecția cu noul coronavirus - "Sinceră să fiu, când Florida a început să se redeschidă, am fost unul dintre oamenii care au ieșit încă de la început. Acum că am fost infectată cu COVID, cred că e foarte important să luăm (pandemia, n.r.) în serios."

În America de Sud, Brazilia rămâne cea mai afectată țară după Statele Unite. În celebrele favele - cartierele sărace de la marginea marilor orașe, locuitorii spun că au fost lăsaţi de izbelişte de către guvern. Așa că încearcă să ia măsuri singuri, dar condițiile de trai și așa dificile, s-au înrăutățit.

"Mă simt îngrădită, ne-am pierdut drepturile. N-aveam prea multe nici înainte, dar acum am pierdut și mai multe.

Ce drepturi ați pierdut?

Înainte puteam merge la muncă. Copiii se puteau duce la școală. Am pierdut toate astea.”

Raissa Dandara: "Mă tem să nu li se întâmple ceva copiilor, pentru că aici nu avem tot timpul apă să ne spălăm pe mâini. Trebuie să aducem din zona comună. Copiii n-au unde să se joace."

Pe tot cuprinsul Braziliei, pandemia pare scăpată de sub control. În fiecare dintre ultimele zile, numărul deceselor a depăşit constant pragul de 1000 de morți.