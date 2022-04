Număr record de cazuri Covid. SUA cere personalului său consular din Shanghai să plece

Ordinul Statelor Unite a venit pe fondul unor măsuri stricte de izolare în capitala economică a Chinei, în urma celei mai mari creșteri de cazuri Covid de la începutul pandemiei, conform Agerpres, care a citat AFP.

Autoritățile din China au izolat aproape complet cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai, iar oamenii care au fost depistați cu Covid sunt trimiși în centre de carantină.

Un purtător de cuvânt al SUA a spus că Departamentul de Stat al țării a „ordonat plecarea din cauza epidemiei de COVID-19 în curs“, iar diplomații americani i-au spus Chinei despre „îngrijorările lor cu privire la siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor americani“.

Declarațiile americane au fost făcute în contextul în care China este una din puținele țări care încă mai urmează o strategie strictă zero-Covid.

Măsurile adoptate de autoritățile chineze includ lockdown de îndată ce apar cazuri de coronavirus, separarea Covid-pozitivilor de restul locuitorilor, carantină la sosirea în țară și urmărirea călătoriilor.

Ministerul sănătății al Chinei a anunțat marți, 12 aprilie, 23.000 de cazuri noi de Covid în Shanghai.

Mulți dintre aceștia au fost trimiși în izolare în centre amenajate în scopul carantinei, precum săli de expoziție.

Aproximativ 25 de milioane de locuitori sunt încă în lockdown, unii dintre aceștia confruntându-se cu problem de aprovizionare cu mâncare.

Săptămâna trecută, un realizator radio din SUA a făcut publice imagini cu oamenii din Shanghai urlând în timpul nopții de la geamurile blocurilor.

Filmulețul a fost postat de Patrick Madrid după o săptămână de lockdown complet, în care locuitorii Shanghai-ului nu au avut voie să își părăsească locuințele, indifferent de motiv.

„Ce? Acest videoclip a fost filmat ieri în Shanghai, China, de tatăl unei prietene apropiate de-ale mele. Ea a verificat autenticitatea acestuia: oameni care țipă la ferestre după o săptămână de lockdown total, fără a putea părăsi apartamentul, din niciun motiv“, a scris Madrid.

Acesta a adăugat că i s-a spus: „Este Shanghai, toată lumea țipă, a început cu vreo doi oameni, acum toată lumea țipă, după o săptămână de izolare, ceva se va întâmpla, nimeni nu știe când se va termina“.

