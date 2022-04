VIDEO Scene înfiorătoare în Shanghai: oamenii urlă noaptea de la geamuri, după o săptămână de carantină totală

Imagini tulburătoare au fost făcute publice sâmbătă de un cunoscut realizator radio din SUA, Patrick Madrid, care prezintă un scurt video filmat în Shanghai, unde pot fi auziți mii de oameni cum urlă noaptea de la geamurile locuințelor lor, după o săptămână de carantină totală impusă de autorități în metropola cu 26 de milioane de oameni, din cauza unor cazuri de Covid-19.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz