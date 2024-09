Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puţin doi morţi şi 23 de răniţi în urma unor lovituri ruse asupra oraşului Liov

Cinci dintre răniţi sunt copii şi mai multe imobile rezidenţiale au fost avariate în aceste lovituri, a precizat Kozitski pe Telegram.

Persoanele decedate sunt o infirmieră de 50 de ani şi un bărbat care încă nu a fost identificat, a precizat primarul oraşului, Andrii Sadovii.

Oraşul Liov, situat la peste 1.000 de kilometri de linia frontului, a fost până acum ferit de război. Infrastructurile energetice ale regiunii au fost însă avariate de mai multe ori, iar oraşul a fost vizat în mai multe reprize de lovituri sângeroase cu drone şi rachete.

De asemenea, atacurile ruse din timpul nopţii au făcut cel puţin cinci răniţi la Krîvîi Rih (Krivoi Rog), în centrul Ucrainei, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional Serghei Lisak.

