Noi imagini cu adolescentul care a înjunghiat mortal trei fetițe în Anglia. Cum a fost surprins cu câteva ore înainte de atac

În imaginile de pe camere se observă cum individul se plimbă prin zona Banks din Southport, luni dimineața, în jurul orei 11. El poartă mască și are gluga pe cap.

Adolescentul este văzut mergând cu capul în jos, iar la un moment dat pare să arunce o privire spre fereastra unei case.

The CCTV footage shows the suspect walking down a residential street in the Banks area of Southport, in the hour before three children were killed and several others were critically injured in a mass stabbing

Read more: https://t.co/5FSOugcfwe