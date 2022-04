Noi explozii în Transnistria. Două turnuri de comunicaţie au fost scoase din funcţiune

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 62

Două explozii au avut loc marţi dimineaţă în localitatea Maiak, raionul Grigoriopol, din regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, unde două turnuri de comunicaţie de la centrul de radio şi televiziune au fost aruncate în aer, informează Radio Chişinău, Deschide.md şi Reuters.

TV channel TSV reports of an explosion near the radio and television center "Mayak" in #Transnistria. There were no casualties.

All indications are that #Russia is stepping up provocations in the area of occupied Transnistria. pic.twitter.com/LRxKYaC5q3