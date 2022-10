Noi explozii în Kiev. Centrul capitalei a fost lovit din nou VIDEO

Potrivit unui reporter de război din Ucraina, trei explozii au avut loc luni dimineață.

Ulterior, primarul a confirmat și o a patra explozie.

„Explozie în districtul Shevchenkiv - în centrul capitalei. Alerta aeriană continuă. Rămâneți în adăposturi”, a scris pe Twitter primarul capitalei.

Early morning Footage from the place of arrival in Kyiv, reportedly a tall building is on fire: Report pic.twitter.com/gxB2uIXbX1