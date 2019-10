Noi detalii despre carnagiul din Kansas. Unul dintre suspecți a fost capturat

Un nou atac armat cu victime s-a produs în Statele Unite. 4 persoane au fost ucise şi alte 5 rănite într-un bar din Kansas City. Se pare că, după o altercație inițială în local, doi bărbați s-au întors înarmați și au deschis focul.

Cei doi presupuşi autori ai carnagiului au reuşit să fugă şi pe urmele lor sunt efective masive de poliţie. Autorititățile au dat publicităţii fotografii ale suspecţilor şi au cerut ajutorul publicului pentru localizarea celor 2. CBS anunţă că unul dintre ei ar fi fost capturat în urmă cu puţin timp.

Puţin după miezul nopţii, doi indivizi au deschis focul din senin în interiorul localului. Cei 40 de oameni care se aflau înăuntru au început să caute disperaţi o cale de ieşire.

Thomas Tomasic, Kansas City Police Department: „Când am ajuns, în bar, mai erau foarte mulţi oameni care alergau spre ieşire. În interior am găsit patru bărbaţi de origine hispanică. Unul dintre ei are peste 50 de ani, altul vreo 30, iar ceilalţi doi au în jur de 20 de ani. Toţi erau decedaţi. În faţa barului mai erau alte cinci victime, care aveau răni prin împuşcare. "

Răniţii au fost transportaţi imediat la un spital din apropiere, unde medicii i-au stabilizat. O parte dintre ei au fost externaţi în zorii zilei.

După ce au evacuat localul, poliţiştii au creat un perimetru de securitate pentru a aduna dovezi care să ducă la prinderea atacatatorilor. Speră că declaraţiile martorilor şi camerele video de supraveghere din zonă să ajute, de asemenea, la anchetă.

Thomas Tomasic, Kansas City Police Department: „Credem că a fost un incident izolat. Nu am indicii că suspecţii vor mai comite alte atacuri asemănătoare."

Din primele investigaţii, se pare că agresorii ar fi început să se certe din senin cu câteva dintre persoanele aflate în bar. Au părăsit apoi pentru scurt timp incinta localului, după care s-au întors pe uşa din spate şi au început să tragă mai multe focuri de armă asupra clienţilor.