Newsweek: Un soldat rus beat a prăbușit într-un șanț un sistem de apărare antiaeriană S-400, de 160 de milioane de dolari

Canalele rusești Telegram au relatat că un sistem de rachete antiaeriene S-400 s-a prăbușit și s-a răsturnat într-un șanț de lângă o autostradă.

S-400 este un sistem mobil de rachete sol-aer (SAM) proiectat de Rusia, capabil să atace avioane, UAV-uri și rachete de croazieră, cu o capacitate de apărare împotriva rachetelor balistice terminale, afirmă think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Baza, un canal rusesc pe Telegram care postează în mod regulat informații despre problemele de securitate din Rusia, a relatat că soldatul rus, în vârstă de 33 de ani, care a prăbușit sistemul de apărare aeriană, nu a trecut testul de alcoolemie, care a arătat prezența alcoolului.

"Ieri, un militar a pierdut controlul și a aruncat un tractor cu un sistem de rachete antiaeriene într-un șanț", arată sursa citată de Newsweek.

Canalul a precizat că un vehicul militar cu un sistem de apărare antiaeriană se deplasa ca parte a unui convoi de opt vehicule fără escortă. Vehiculul, condus de bărbatul de 33 de ani, a căzut în spatele coloanei, apoi a ieșit de pe autostradă și s-a răsturnat.

"Camionul a căzut chiar deasupra rachetelor, dar, din fericire, muniția nu a fost activată", a relatat Baza.

Potrivit canalului Telegram, militarul rus și-a rupt brațul când vehiculul s-a răsturnat.

"Vehiculul s-a răsturnat, iar frânele mașinii s-au dovedit a fi rupte, așa că au decis să o lase pe loc (sub protecția poliției și a armatei)".

Potrivit canalului rusesc Baza, un soldat sub contract poate fi urmărit penal în temeiul unui articol din Codul Penal al Rusiei privind deteriorarea proprietății militare prin neglijență.

Canalele rusești de telegramă Mash și Shot au coroborat raportul Baza.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat incidentul. Newsweek a contactat ministerul prin e-mail pentru comentarii.

Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, a publicat joi pe contul său de Twitter imagini de la fața locului.

"Sistemul de rachete S400 a căzut într-un șanț pe o autostradă din apropiere de Tula, Rusia", a scris el pe Twitter. "Acest lucru s-a întâmplat dimineața, dar se pare că vehiculul se află încă acolo".

"Valoarea unui astfel de sistem de rachete este de aproximativ 160 de milioane de dolari".

S400 missile system fell into a ditch on a highway near Tula, Russia.

This happened in the morning but reportedly, the vehicle is still lying there.

The value of such missile system is about $160 million. pic.twitter.com/Ba3r2HriuT