Netanyahu pune în gardă populația din Israel, după eliminarea liderului Hamas: „Au apărut amenințări din toate direcțiile”

De altfel, premierul israelian Netanyahu a transmis că se aşteaptă la zile dificile, dar Israelul va răspunde cu forţă oricărui atac. Între timp, în capitala Iranului a început procesiunea de înmormântare a liderului Hamas.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a emis un ordinul de atac asupra Israelului în timpul unei întruniri de urgenţă a Consiliului Suprem de Securitate Naţională, susțin surse citate de New York Times.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Ne așteaptă zile dificile. După atacul din Beirut, au apărut amenințări din toate direcțiile. Suntem pregătiți pentru orice scenariu și vom rămâne uniți și hotărâți împotriva oricărei amenințări. Israelul va provoca pierderi mari oricărui agresor care se îndreaptă împotriva noastră, indiferent de unde ar veni”.

Siguranța oficialilor iranieni importanți, pusă la îndoială

Ismail Haniyeh, liderul politic suprem al Hamas, a fost ucis miercuri dimineață, înainte de ivirea zorilor, într-o reședință din Teheran. Deși el trăia din 2017 în Qatar, Haniyeh era în vizită în Iran pentru învestirea noului președinte iranian.

Nomi Bar-Yaacov, analist: „Este un moment crucial în acest conflict. Cred că nu a mai fost un moment atât de dificil. Am văzut, în aprilie, de ce este capabil Iranul (baraj de sute de rachete și drone, spre Israel). Iar acum am văzut că Israelul poate să lovească oriunde în Iran. Însă acum este pusă sub semnul întrebării siguranța oficialilor iranieni importanți. Practic, Israelul le transmite iranienilor mesajul: putem să vă ucidem pe oricare dintre voi, oriunde și oricând”.

Totuși, Israelul nu a revendicat atacul în care liderul Hamas a fost ucis. Moartea lui va pune însă capăt oricăror discuții de încetare a focului și așa fragile.

Khalil al-Hayya, lider Hamas: „Nu are rost să vorbim despre negocieri de încetare a focului pe fondul acestor vărsări de sânge și asasinate. Netanyahu și Joe Biden au fost de acord asupra unui acord preliminar, dar au adăugat noi condiții în timpul negocierilor. Acest lucru arată că Netanyahu și guvernul său nu caută o încetare a focului și nu doresc să oprească agresiunea”.

În tot acest context, familiile ostaticilor răpiți anul trecut de gruparea Hamas se tem că orice șansă ca Israelul să-i aducă acasă pe cei dragi lor sunt aproape nule.

Sharone Lifschitz, fiica ostaticului Oded Lifshitz, în vârstă de 84 de ani: „Nu am niciun pic de simpatie pentru Haniyeh. El dansa de 7 octombrie. Dar am o compasiune uriașă pentru toți ostaticii și familiile lor și oamenii prinși în acest coșmar, civili nevinovați. Dar cred că termenul de încheierea a unui acord a venit, dar cred că ar putea fi amânat enorm de mult și am ajunge să pierdem mult mai mult”.

Moartea lui Haniyeh a survenit la câteva ore după ce Israelul a anunțat că "l-a eliminat" pe Fuad Shukr - comandantul militar cu cel mai înalt rang al Hezbollah, într-un atac la periferia Beirutului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: