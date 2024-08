Cum a fost ucis liderul Hamas. Arma la care ar fi apelat Israelul pentru a-l neutraliza pe principalul dușman al țării

Netanyahu nu a comentat moartea celui care coordona discuțiile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor.

A revendicat însă celălalt raid, de la marginea Beirutului, în care a fost ucis un important lider Hezbollah. Cele două atacuri riscă să ducă la un conflict extins în Orientul Mijlociu.

Ismail Haniyeh era liderul politic suprem al Hamas. Nu a fost ucis în Qatar, unde trăia în exil de mai mulți ani, ci în Iran. Haniyeh, precum și unul dintre agenții lui de pază - iranian, au fost uciși într-un raid aerian.

O rachetă ghidată, lansată probabil de un avion militar israelian, din afara spațiului aerian al Iranului, a lovit reședința din Teheran unde se aflau victimele.

Yolande Knell, corespondent BBC în Orientul Mijlociu: „Ismail Haniyeh era la Teheran pentru ceremonia de inaugurare a noului președinte al Iranului. Cu siguranță, a fost un atac planificat minuțios”.

Israelul nu a comentat. Însă, după raidurile sângeroase Hamas din 7 octombrie, în sudul Israelui, când au fost uciși 1.200 de oameni, premierul Beniamin Netaniahu a declarat că liderii Hamas vor fi eliminați "oriunde s-ar afla".

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Ne așteaptă zile dificile. După atacul din Beirut, au apărut amenințări din toate direcțiile. Suntem pregătiți pentru orice scenariu și vom rămâne uniți și hotărâți împotriva oricărei amenințări. Israelul va provoca pierderi mari oricărui agresor care se îndreaptă împotriva noastră, indiferent de unde ar veni”.

Nomi Bar-Yaacov, Associate Fellow, Programul de securitate internațională la Chatham House: „Este un moment crucial în acest conflict. Cred că nu a mai fost un moment atât de dificil. Am văzut, în aprilie, de ce este capabil Iranul (baraj de sute de rachete și drone, spre Israel). Iar acum am văzut că Israelul poate să lovească oriunde în Iran. Însă acum este pusă sub semnul întrebării siguranța oficialilor iranieni importanți. Practic, Israelul le transmite iranienilor mesajul: putem să vă ucidem pe oricare dintre voi, oriunde și oricând”.

Este datoria Teheranului să răzbune asasinarea lui Ismail Haniyeh pe teritoriul iranian, a declarat liderul suprem al țării, ayatolahul Khameni.

Yolande Knell, corespondent BBC în Orientul Mijlociu: „Nu este clar deocamdată cum va afecta cursul războiului din Gaza eliminarea liderului Hamas, pentru că Haniyeh era cel care superviza negocierile pentru un armistițiu și pentru eliberarea ostaticilor israelieni. Analiștii îl vedeau ca pe un lider politic mai pragmatic și moderat în comparație cu alți lideri din aripa dură a Hamas”.

Ben Wedeman, corespondent CNN: „Se transmite cu adevărat mesajul că Israelul, într-un fel, a renunțat la negocieri. Poate chiar s-ar putea spune că a renunțat la acei ostatici și încearcă doar să elimine conducerea Hamas, indiferent dacă se fac progrese în acele negocieri sau nu. Deci, din acest punct de vedere, crește cu siguranță tensiunea în regiune, la niveluri fără precedent”.

Moartea lui Haniyeh a survenit la câteva ore după ce Israelul a anunțat că "l-a eliminat" pe Fuad Shukr - comandantul militar cu cel mai înalt rang al Hezbollah, într-un atac la periferia Beirutului, capitala Libanului.

Oficialii israelieni spun că Shukr a fost responsabil pentru atacul cu rachetă de sâmbătă, asupra unei localități din Înălțimile Golan, teritoriu ocupat de Israel, când au fost uciși 12 copii pe un teren de fotbal. Hezbollah a negat orice implicare în acel atac.

Dar atacurile asupra a doi lideri militanți susținuți de Iran în decurs de 24 de ore au sporit și mai mult temeri privind un război extins în Orientul Mijlociu.

Lloyd Austin, seretarul Apărării al SUA: „Nu cred că războiul este inevitabil, susțin asta. Cred că există întotdeauna loc și oportunități pentru diplomație. Dacă Israelul este atacat, cu siguranță vom ajuta la apărarea Israelului”.

