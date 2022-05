Nepotul ministrului adjunct al Apărării din Rusia a fost ucis pe frontul din Ucraina

Comandantul companiei de asalt a armatei ruse, Adam Khamkhoyev, care este nepotul adjunctului șefului Ministerului rus al Apărării, Yunus-Bek Yevkurov, și-a pierdut viața într-una dintre luptele disputate în Ucraina, în noaptea de 21 mai, anunță ucrainenii de la Ukrinform, care citează The Magas Times, un organ de presă inguș.

Potrivit unei declarații trupul neînsuflețit al lui Adam Khamkhoyev va fi transportat către orașul său natal, Karabulak.

Adam Khamkhoev, absolvent al Școlii Superioare de Comandă Aeropurtată din Ryazan, a servit în unitatea militară cu sediul în Ulianovsk, mai precizează presa ingușă.

