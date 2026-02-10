„Luptăm pentru a supraviețui”, le-a spus primarul Kievului parlamentarilor britanici, în timp ce Rusia continuă bombardamentele asupra orașului.

Peste 1.400 de clădiri din Kiev nu au căldură și curent, a transmis Volodimir Zelenski. În discursul său nocturn, președintele ucrainean a anunțat că se fac eforturi pentru sprijinul populației.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Guvernul va achiziționa echipamente noi pentru blocurile de locuințe, astfel încât oamenii să poată cumpăra mai multe generatoare și alte echipamente atât de necesare în condițiile penuriei de energie electrică.”

Referindu-se la atacurile recente asupra infrastructurii energetice, primarul Kievului le-a spus parlamentarilor britanici că Rusia încearcă să "arunce orașul în beznă".

Întrebat despre relația sa cu Volodimir Zelenski, edilul a făcut o mică pauză înainte de a răspunde.

Vitali Kliciko, primarul Kievului: „Președintele ne-a criticat pentru că nu am fost pregătiți corespunzător pentru anumite situații. Îmi pare rău, dar eu nu sunt responsabil pentru apărarea aeriană. Facem tot ce putem. I-am spus președintelui: vă rog să nu urmați agenda lui Putin! Trebuie să fim uniți! Trebuie să ne sprijinim reciproc și să luptăm împreună, astfel încât, cu timpul, să devenim mai puternici”.

Pe de altă parte, Serviciul rus de Informații acuză că Polonia și Ucraina sunt în spatele tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alekseev, adjunctul serviciului de informații militare de la Moscova.

Bărbatul suspectat că a deschis focul este un cetățean rus, Lyubomir Korba. Acesta a fost reținut în Dubai și extrădat rapid în țara sa de origine.

Liubomir Korba, suspect de asasinat: „În decembrie am primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU Alekseev. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, mi s-a promis plata a 30.000 de dolari americani. După executarea tentativei de omor, mi s-a spus să merg la aeroport, să mă urc în avionul spre Dubai, unde în Dubai aveam un alt bilet spre România. Din România trebuia să merg la Kiev.”

Între timp, negocierile de pace bat pasul pe loc, în ciuda discuțiilor dintre părțile implicate. Într-un interviu recent, ministrul rus de Externe a dat vina pe americani.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Ni se spune că trebuie rezolvată problema ucraineană, dar la Anchorage noi am acceptat propunerea Statelor Unite. Adică, dacă e să abordăm lucrurile bărbătește: ei au propus, noi am fost de acord, problema ar fi trebuit să fie rezolvată”.

Kievul insistă că nu va ceda teritorii pe care Moscova nu le controlează militar. Iar Kremlinul cere retragerea trupelor ucrainene din Donbas și insistă pe neutralitatea Ucrainei.