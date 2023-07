Navă cu peste 80 de oameni la bord, cuprinsă de flăcări, în Grecia. Pasagerii s-au aruncat în mare pentru a se salva. VIDEO

Ambarcațiunea, care transporta 82 de persoane, a luat foc la aproximativ 300 de metri de plaja Stenga, din orașul Archangelos. Căpitanul vasului a împărțit veste de salvare tuturor aflați la bord și le-a spus să sară în apă, pentru a se salva, potrivit Daily Mail.

Paza de coastă a confirmat că toți cei 82 de pasageri au fost aduși pe uscat, unii dintre ei fiind salvați direct de pe vasul de lemn. Martorii au descris modul în care copiii implicați au rămas "traumatizați".

Shaun Williams, un inginer de avioane în vârstă de 55 de ani din St. Ives, Cornwall, se afla împreună cu familia lui pe ambarcațiunea care a luat foc. El a mărturisit că echipajul „a început să strige” în momentul în care se oprise lângă plajă, pentru a face snorkeling.

„Eram pe puntea superioară și echipajul a început să strige, dar nu am putut înțelege. Atunci am văzut fumul. Echipajul a încercat să lupte cu focul, dar barca era făcută din lemn și focul a crescut rapid. Au început să împartă veste de salvare și, un minut mai târziu, căpitanul a spus că trebuie să intrăm cu toții în mare. Nu am putut coborî scările și a trebuit să urcăm peste balustrada de sus și să coborâm pe puntea inferioară. Atunci am văzut focul și mi-am dat seama cât de rău era. Am sărit cu toții și aș spune că într-un minut sau două locul în care ne aflam a fost complet cuprins de flăcări”, a mărturisit Shaun.

Nava a fost distrusă în întregime și s-a scufundat ulterior în apele grecești. Autoritatea Portuară Centrală din Grecia a precizat că va lua măsurile care se impun, pentru a rezolva problema poluării marine care a rezultat în urma scufundării vasului.

