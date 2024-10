NATO intră în versiunea sa „3.0”. Rolul inițial la care revine Alianța din cauza amenințărilor Rusiei

NATO se întoarce la rolul său inițial de descurajare a amenințărilor din Est, în primul rând din partea Rusiei, în condițiile geopolitice actuale, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb.

Declarația sa se referă la îngrijorarea Occidentului cu privire la posibila inițiere de către Rusia a unui conflict la scară largă în Europa în următorii ani.

„Sunt convins că asistăm acum la formarea 'NATO 3.0.'”, a spus el.

„Cred cu tărie că asistăm acum la crearea NATO 3.0. Ne-am întors la rolul inițial al NATO ca alianță militară puternică și de descurajare, cu o amenințare care vine din est, în principal din Rusia. Avem o înțelegere foarte comună în cadrul Alianței cu privire la provocările noastre de securitate și cred că este extrem de important acum să lucrăm în ambele domenii - descurajare și apărare”, a adăugat președintele finlandez, citat de The New Voice of Ukraine.

Creată în 1949, în primele etape ale Războiului Rece, alianța militară a fost formată pentru a oferi securitate colectivă împotriva Uniunii Sovietice.

Stubb a declarat că Finlanda este implicată activ în inițiative de solidaritate și în îmbunătățirea structurilor de comandă ale Alianței. În special, împreună cu Statele Unite și aliații din nord, țara va face parte din Comandamentul comun al NATO din Norfolk, VA (SUA), creând o componentă terestră puternică în cadrul propriilor forțe armate. În plus, împreună cu Suedia, Finlanda lucrează la crearea unei grupări terestre avansate pentru a consolida flancul nordic al NATO.

„Dar, datorită forței armatei noastre, aș susține că vom fi un furnizor de securitate, nu un consumator de securitate și, desigur, am văzut țările Alianței foarte dispuse să ne ajute”, a conchis președintele finlandez, conform Ukrainska Pravda.

