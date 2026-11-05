Acestea pot alege echipamente testate de la producători verificați, fără să mai piardă aproape un an cu licitațiile. Între timp, cea mai performantă aeronavă de supraveghere maritimă a armatei franceze se află la baza de la Mihail Kogălniceanu, după intensificarea atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Pe platforma NATO autoritățile pot consulta ofertele, pot vedea prețurile și pot începe procedura de achiziție. Sunt deja de vânzare 16 soluții anti-dronă, de la cinci companii din Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Franța.

Echipamentele pot proteja aeroporturi, frontiere sau alte obiective strategice.

Unele bruiază semnalul dronelor, altele le doboară cu drone interceptoare, mitraliere sau rachete. Un sistem costă între 1,6 și 25 de milioane de euro și poate fi cumpărat sau închiriat.

Cristian Coman, cercetător principal, Agenția NATO pentru Comunicații și Informații: „Avem deja alocat un buget de 3,1 milioane de euro pentru acest proiect, iar acești bani se pot folosi pentru a închiria aceste capabilități pentru o perioadă de timp scurtă să testeze, să vadă dacă satisfac cerințele operaționale naționale, înainte de a intra într-un contract de achiziție.”

Corespondent Știrile ProTV: „Marele avantaj este timpul câștigat. În mod obișnuit, selectarea furnizorilor durează între 9 și 12 luni. NATO a parcurs deja această etapă, evaluând peste 80 de oferte. Un criteriu important a fost ca sistemele să fi fost folosite în operațiuni reale, inclusiv în Ucraina. Echipamentele pot fi livrate în doar trei, până la șase luni.”

Deocamdată, România este protejată și cu ajutorul aeronavei franceze Atlantique 2 – un adevărat centru de comandă zburător care poate detecta mine sau drone maritime. Aceste imagini sunt din timpul misiunilor de supraveghere maritimă în care pleacă de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu. Aeronava a avut deja două intervenții importante în Marea Neagră.

Comandantul aeronavei Atlantique 2: „Am detectat trei drone în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei. Ce am putut face a fost să avertizăm nava comercială despre pericol. Am participat la supraviețuirea echipajului.”

Avionul, care poate transporta un echipaj de până la 18 membri, este dotat cu tehnologie de ultimă generație.

Corespondent Știrile ProTV: „În spatele acestor ecrane se află centrul de comandă al aeronavei. Practic, camerele pot filma 360 de grade suprafața mării, apoi radarele identifică ținta, iar senzorii acustici pot urmări inclusiv submarine. Atlantique 2 poate rămâne în aer până la 11 ore fără să aibă nevoie de realimentare și poate zbura la altitudini extreme. De la 30 de metri deasupra mării până la 10 km înălțime.”

Deși programată să dureze aproape 3 săptămâni, misiunea aeronavei franceze în țara noastră a fost prelungită.