Multiple explozii în Bangkok, unde are loc un important summit. Participă și Pompeo

Şase explozii au fost confirmate într-o primă etapă. Trei persoane au fost rănite uşor în aceste atacuri în care se presupune că au fost folosite aşa-zise bombe „ping pong” (artizanale, numite astfel pentru că sar ca nişte mingi de ping pong), conform autorităţilor, informează AFP, citat de Agerpres.

Thailanda, o ţară unde violenţa politică şi loviturile de stat nu sunt un lucru ieşit din comun, rămâne divizată după controversatele alegeri din luna martie care l-au propulsat pe fostul lider al juntei militare, Prayut Chan-O-Cha, la conducerea unui guvern civil.

The bomb squad are at three different scenes across #Bangkok after small explosions and suspicious objects found. These locations are Chaengwattana government complex, BTS Chong Nonsi by the Mahanakhon building and Rama IX where two people were injured #Bangkok https://t.co/BaFZRi1MOw

Motivele acestor ultime atacuri nu sunt cunoscute în acest stadiu, iar autorităţile au recomandat să se evite speculaţiile.

Prayut Chan-O-Cha a fost informat cu privire la „atentatele cu bombă şi a ordonat o anchetă imediată”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului thailandez, Narumon Pinyosinwat, adăugând că „măsurile de securitate au fost consolidate”.

„Trebuie să ne dovedim efortul colectiv de a lupta împotriva celor care intenţionează să facă rău ţării”, a scris Prayut Chan-O-Cha pe reţelele de socializare, îndemnând populaţia „să nu intre în panică” şi să „coopereze” cu autorităţile.

y'all im so terrified :'(,,, 2 hrs several bombs went off in bangkok at different places,, 1 or 2 being in the BTS ChongNonsi station (where i was at),, im totally safe and in the taxi rn,,, but im still so scared :((,,, im reading the news and it says there might be more... pic.twitter.com/YC1uJuUDXf