Un veteran a devenit erou după masacrul din Texas. Și-a riscat viața să salveze copii

Glendon Oakley a povestit că era la cumpărături într-un magazin cu articole sportive. La un moment dat, un copil a intrat și a început să strige că un bărbat împușcă oamenii în magazinul Walmart. Și-a zis că e doar un copil, așa că nu l-a băgat în seamă și și-a continuat cumpărăturile.

A auzit apoi focurile de armă și a văzut oamenii alergând să se salveze. A încercat și el să-și facă loc să plece din zonă, dar în acel moment a văzut mai mulți copii, neînsoțiți, care alergau disperați și nu știau ce să facă.

„Am încercat să-i iau în brațe, cât de mulți puteam, și să fug cu ei, numai că erau foarte speriați și tot fugeau din brațele mele”, a povestit veteranul, pentru MSNBC, citat de Daily Mail.

Până la urmă, a reușit să ia mai mulți copii și să-i scoată din centrul comercial. Când a ajuns în parcare, a fost oprit de un polițist, care nu știa dacă este o potențială victimă sau chiar atacatorul, dat fiind că Glendon avea o armă la el.

„Când am ieșit, am senzația că unul dintre polițiști a crezut că sunt atacatorul. I-am arătat actele, lucrurile mele și permisul de port-armă, așa că mi-a spus că sunt în regulă. Mi-am făcut mari griji pentru acei copii. Nu prea m-am gândit la mine. Sper doar ca puștii să fie în regulă”, a mai spus Glendon Oakley.

El e considerat acum un adevărat erou pe rețelele sociale.

This is Glen Oakley.

He was in the @FootLocker when the El Paso shooting happened. When he ran to leave, he saw kids in the mall without their parents, scared and alone.

So he picked up as many as he could and carried them to safety.

Focus on the heroes.#ElPasoShooting pic.twitter.com/1NofPvegjL