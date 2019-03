Motivul pentru care pompierii au distrus o maşină parcată trecând furtunul prin ea

Când pompierii au la dispoziție doar câteva secunde pentru a interveni, trebuie să facă tot ce e nevoie pentru stingerea incendiului.

Inclusiv să spargă geamurile unei mașini, parcată ilegal lângă hidrant. Această imagine, postată de un departament de pompieri din California, a adunat mai bine de 2 milioane de vizualizări . Dar a stârnit și reacții neașteptate.

"Unii au crezut că am vrut să-l umilim pe proprietarul mașinii, ori să facem educație" - spune sergentul care a postat fotografia. "Alții s-au întrebat de ce n-am trecut furtunul pe sub mașină, sau peste aceasta. Le-am demonstrat că nu ar fi fost posibil şi în plus am fi pierdut timp . Iar consecințele puteau fi dezastruase".

În cazul respectiv, focul se extindea rapid într-o casă în care erau captivi 8 oameni. Din fericire, toți au fost salvați la timp.

