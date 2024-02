Motivul pentru care o pereche de miri a anulat nunta cu patru zile înainte. Au fost părăsiți de nași, părinți și prieteni

Mirii au impus invitaților această sumă pentru a fi siguri că-și scot cheltuielile cu nunta, care avea o valoare de 42.000 de dolari.

„Am trimis invitațiile și trebuiau să confirme că ne vor dărui la nuntă banii pe care i-am cerut, 1.500 de dolari de fiecare, dar doar 8 persoane ne-au anunțat că vor participa”, a spus Susan, mireasac canadiană, potrivit rotalianul.com.

Mirii au fost abandonați și de nași după ce au trimis invitațiile și din cauza dificultăților financiare întâmpinate au luat decizia să anuleze nunta cu doar patru zile înainte de eveniment. De asemenea, și părinții mirelului și mai mulți prieteni au ales să nu mai vină.

„Brusc, mai mulți oameni s-au retras, inclusiv nașa de cununie. Prietena mea cea mai bună din copilărie. A doua mea familie. Am fost atât de șocată și tristă până la lacrimi!”, a mai adăugat tânăra.

S-au despărțit din cauza refuzului invitaților

Susan și-a anunțat prietenii și familia pe Facebook că a anulat nunta și a precizat că ea și logodnicul ei s-au despărțit.

„Dragi prieteni, cu mare tristețe trebuie să vă anunț că am anulat nunta. Îmi pare rău că se întâmplă doar cu patru zile înainte. Din păcate, logodnicul meu și cu mine ne-am despărțit din cauza unor probleme recente și ireparabile. Am decis să încheiem relația și să nu mergem mai departe cu nicio procedură viitoare în acest sens”, a scris Susan.

Ea a menționat că s-au despărțit din cauza refuzului invitaților și că cererea lor nu era deloc ieșită din comun.

„Am cerut, adică am cerut specific, daruri în bani. Cum am fi putut avea nunta la care visam fără finanțarea adecvată?. Ne-am sacrificat atât de mult și am cerut fiecărui invitat doar aproximativ 1.500 de dolari. Am vorbit cu câțiva oameni care chiar ne-au promis mai mult pentru a ne face visul să devină realitate. Cererea noastră de 1.500 de dolari nu era deloc ieșită din comun…Dacă nu puteai contribui, nu erai invitat.”, a zis ea.

De ce au vrut o nuntă extravagantă

Susan a spus că nunta lor a costat atât de mult deoarece dragostea lor era ca în basme. „Ne doream o nuntă extravagantă…O clarvăzătoare locală ne-a spus să alegem opțiunea cea mai scumpă, și ne-am gândit de ce să nu?”.

