Motivul pentru care cubanezii eu recreat pe stradă coperta unui album Beatles

În urmă cu 50 de ani, formația Beatles lansa albumul "Abbey Road".

Este considerat unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile, iar piesele Come Together sau Here Comes The Sun sunt fredonate în ţâţe colțurile lumii.

În onoarea celor 50 de ani împliniţi de album, la Hollywood a fost organizată o ceremonie festivă.

Organizatorii au recreat în mijlocul unei străzi celebra copertă a albumului, cu membrii trupei traversând pe zebră.

Şi în Cuba, fanii formaţiei britanice s-au adunat în parcul Lennon din capitală, unde le-au adus un omagiu la statuia lui John Lennon. Artiştii britanici sunt foarte iubiţi în Cuba, ţară în care au fost interzişi o perioadă, în timpul regimului Castro.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

Citește și Ariana Grande a egalat un record stabilit de trupa Beatles în 1964

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!